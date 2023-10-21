Главы оборонных ведомств Южной Кореи и Монголии провели переговоры в Сеуле

CentralAsia (MNG) - Министры обороны Южной Кореи и Монголии провели в пятницу в Сеуле переговоры о путях активизации сотрудничества в области безопасности и военной промышленности, сообщило министерство обороны Сеула.

Переговоры между министром обороны Шин Вон Сиком и его монгольским коллегой Сайханбаяром Гурсэдом прошли на фоне усилий Сеула по укреплению регионального сотрудничества в борьбе с ядерной и ракетной угрозой Северной Кореи.

Шин назвал наращивание ядерного потенциала Пхеньяна и продолжающиеся провокации вызовом не только Корейскому полуострову, но и Индо-Тихоокеанскому региону, и попросил Монголию поддержать политику Сеула в отношении Северной Кореи.

Сайханбаяр ответил, что Монголия будет активно сотрудничать с Южной Кореей в решении ядерной проблемы Пхеньяна, отметив, что его страна поддерживает усилия Сеула по денуклеаризации Северной Кореи, сообщает министерство.

Сайханбаяр также выразил намерение развивать сотрудничество в сфере вооружений с Южной Кореей, отметив посещение на этой неделе Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставки на авиабазе к югу от столицы, где была представлена передовая южнокорейская военная техника.

В ходе переговоров обе стороны договорились приложить усилия для сотрудничества в сфере обороны и вооружения на перспективной и взаимовыгодной основе, сообщили в министерстве.

На этой неделе Сайханбаяр находился в Сеуле для участия в трехдневном Сеульском оборонном диалоге, который завершился в четверг.

источник: Middle Asian News

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