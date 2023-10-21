Монголию и Китай соединит вторая трансграничная железная дорога

CentralAsia (MNG) - Профильные ведомства двух стран подписали меморандум.

В ходе встречи президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и председателя Китая Си Цзиньпина был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Монголии, Министерством дорожно-транспортного развития Монголии и Национальной комиссией по развитию и реформам КНР о cоздании рабочей группы по трансграничной железной дороги, соединяющей монголо-китайские пограничные переходы Шивээхурэн-Сэхэ.

С подписанием меморандума будет создана совместная рабочая группа по трансграничной железной дороге Шивээхурэн-Сэхэ, а строительные работы продвинутся еще на один шаг вперед.

Разработку рабочего проекта железной дороги порта осуществила CRDC Corporation Китая, а государственное акционерное общество «Монгольские железные дороги» разработало технико-экономическое обоснование, которое было обсуждено и одобрено Советом по науке и технологиям Министерства дорожно-транспортного развития.

Главы государств Монголии и Китая договорились ускорить строительство данной железной дороги и выступили с совместным заявлением. И Монголия, и Китай намерены как можно скорее приступить к реализации данного проекта.

источник: Middle Asian News

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