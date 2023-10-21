Российский Ил-76МД загорелся во время взлёта с военного аэродрома в Душанбе

CentralAsia (TJ) - Российский военно-транспортный самолёт Ил-76МД выкатился за пределы взлётной полосы на аэродроме Гиссар в пригороде Душанбе. Об этом пишет Life.

У военно-транспортного борта загорелся двигатель во время взлёта. В результате он выкатился за пределы взлëтно-посадочной полосы. При внештатной ситуации никто не пострадал, экипаж смог вовремя покинуть судно.

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