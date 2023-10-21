Галымжан Койгелдиев назначен заместителем генерального прокурора Казахстана

CentralAsia (KZ) - Галымжан Койгелдиев назначен заместителем генерального прокурора Казахстана, соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В разные годы Койгелдиев являлся секретарем посольства Казахстана в Монголии и Пакистане.

В 2011 году стал заместителем начальника департамента международного сотрудничества генеральной прокуратуры РК. С 2017 года – начальник департамента международного сотрудничества генеральной прокуратуры. А 16 ноября 2022-го был назначен руководителем аппарата генерального прокурора.

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