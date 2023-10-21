Какое послевоенное будущее может готовить Израиль сектору Газа, - «Ведомости»

// Reuters

CentralAsia (CA) - Израиль намерен решить проблему сектора Газа в три этапа. Два из них касаются непосредственно боевых действий и ликвидации группировки «Хамас» и ее инфраструктуры, а третий – будущего анклава и решения проблемы исходящей из него угрозы после завершения военной операции «Железные мечи». Об этом заявил 20 октября министр обороны Израиля Йоав Галант, принимая членов комиссии по иностранным делам и обороне Кнессета (парламент) в Тель-Авиве, пишут «Ведомости».

По его словам, после того, как ударами авиации и артиллерии будут уничтожены объекты группировки, а затем начнется наземная операция и зачистка анклава, третьим этапом станет «создание нового режима безопасности в секторе Газа». «Третий этап будет заключаться в снятии с Израиля ответственности за жизнь в секторе Газа и создании новой реальности в области безопасности для граждан Израиля», – резюмировал Галант.

Днем ранее, 19 октября, Reuters со ссылкой на источники в израильских и ближневосточных элитах сообщало, что Израиль запланировал «невиданную по свирепости» наземную операцию в Газе, которую готовит уже две недели – с момента нападения «Хамас» с территории анклава утром 7 октября. В частности, ЦАХАЛ намерен разрушить инфраструктуру группировки, включая подземные тоннели для контрабанды оружия на границе сектора с Египтом, не считаясь с потерями среди мирного населения. Но при этом, по словам собеседников агентства, израильское руководство не понимает, что делать с Газой после завершения операции, и у них «нет стратегии на послезавтра», чем особенно обеспокоен их основной союзник – США.

20 октября израильский посол в Москве Алексанр Бен Цви заявил, что Тель-Авив не будет подавать воду на север сектора Газа, и в том числе в связи с этим призвал жителей этой части анклава уйти в южную часть. При этом палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил агентству, что решение Израиля о начале наземной операции в секторе Газа является большая ошибкой, а палестинцы, несмотря на заявления о начале наземной операции Израиля, не намерены покидать свою землю. Нофаль также пригрозил, что с большой долей вероятности Египет, Иордания и Ливан будут втянуты в конфликт с началом наземной операции Израиля.

По данным базирующегося на Западном берегу реки Иордан Минздрава Палестины, на 20 октября число жертв в секторе Газа и на Западном берегу в ходе обострившегося после атаки ХАМАС 7 октября палестино-израильского конфликта, с учетом атаки на больницу Аль-Ахли 18 октября, достигло 4137 человек, более 13 000 получили ранения. Минздрав Израиля сообщает о 1400 погибших и 4834 пострадавших. В заложниках у «Хамас» в секторе Газа находятся 203 человека.

Многоступенчатую форму контроля территорий Израиль уже несколько десятков лет осуществляет на Западном берегу реки Иордан – замкнутой территории Палестины, не имеющей, в отличие от Газы выхода к морю. Система эта представляет собой три степени контроля по зонам: «Зона А» (17,2 % территории) находится под полным контролем Палестинской национальной администрации (ПНА). «Зона B» (23,8 % территории) — под гражданским контролем ПНА (гражданская власть ПНА и ответственность ПНА за общественный порядок), но под военным (охранным) контролем Израиля. Наконец, «Зона C» (59% территории) — под полным контролем Израиля.

При этом общее население Западного берега реки Иордан сопоставимо с населением сектора Газа (2,3 млн человек по данным «Хамас» на январь 2022 г. ): 2 949 246 человек (по оценке ЦРУ на июль 2021 г.). Из них более 80% населения представляют арабы, а остальные (около 670 000) – жители израильских поселений, которые ООН считает незаконными. Число последних с 2000 г. удвоилось.

В зоне прямого военного контроля может оказаться север сектора Газа, откуда запускались ракеты в сторону Тель-Авива и Ашкелона и откуда последний вместе со Сдеротом стал целью наземной атаки «Хамас». Но при этом подобная мера все равно не решит проблемы южной части сектора: это снова будет временное решение, которое проблему может на какой-то срок теоретически «заморозить», считает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

По ее словам, постоянное военное присутствие израильской армии на этой территории гарантированно будет осуществляться со значительными жертвами, и, хотя на данном этапе израильское общество сплотилось, рейтинг нынешнего политического руководства упал.

«Даже если Израиль будет действовать по аналогии с Западным берегом реки Иордан, то и в этом случае территория останется источником нестабильности и терроризма, как это продолжается в течение десятилетий в случае с восточной частью палестинского ареала», – заключает Самарская.

То, что израильтяне не демонстрируют деталей плана «новой реальности» в секторе Газа, не значит, что у них этого плана нет, а скорее говорит о том, что пока не удалось склонить к согласию на него соседний Египет, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. План же этот заключается в том, чтобы сделать Газу практически пустой, выдавив ее население на египетскую территорию, чего Каир откровенно не хочет как по гуманитарным, так и по политическим соображениям, а также из-за угроз безопасности.

«По мнению Израиля, "проблему Хамас" можно решить только решив "проблему Газы". Задача стоит в том, чтобы зачистить все, оставив небольшое число потенциально лояльных жителей – скажем, около 100 000, передать их под формальный контроль ПНА с Западного берега Иордана и даже начать строить в анклаве израильские поселения», – полагает Семенов.

По его мнению, на это указывает, в частности, ультиматум конца прошлой недели к 1 млн жителям Газы о перемещении с севера анклава на юг. «Вопрос в том, как уговорить Египет и международное сообщество, как подать это», – заключает Семенов.