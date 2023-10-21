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Минздрав Палестины сообщает о 4137 погибших, Минздрав Израиля — о 1400 погибших

CentralAsia (CA) -  На 20 октября число жертв в секторе Газа и на Западном берегу в ходе обострившегося после атаки ХАМАС палестино-израильского конфликта достигло 4137 человек, более 13 000 получили ранения. Об этом сообщает The News International со ссылкой на Минздрав Палестины.

В это число входят и погибшие в результате атаки на больницу Аль-Ахли 18 октября.

Минздрав Израиля сообщает о 1400 погибших и 4834 пострадавших.

По данным СМИ, в заложниках у «Хамас» в секторе Газа находятся 203 человека.

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