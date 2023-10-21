Бердымухамедов и Си Цзиньпин обсудили совместное развитие транспортно-логистических проектов

CentralAsia (TM) - Председатель Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает Синьхуа.

Бердымухамедов принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

Си Цзиньпин заявил о готовности углублять стратегическое сотрудничество и совместно развивать транспортно-логистические стратегии Китая «Один пояс, один путь» и Туркменистана – «Возрождение Великого Шелкового пути».

Он также отметил, что обе стороны должны увеличить объемы двусторонней торговли, активизировать сотрудничество в области медицины и здравоохранения, спорта и туризма, а также как можно скорее открыть в Туркменистане мастерскую Лу Баня (китайский ремесленник, инженер, философ).