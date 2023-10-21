В Казахстане прогнозируют, что население страны до конца года достигнет 20 млн человек

CentralAsia (KZ) - Население Казахстана до конца года будет 20 млн человек, заявила глава Министерства культуры и информации Аида Балаева, передает Forbes.

Международная конференция по вопросам семейной и демографической политики «Семья – основа устойчивого демографического развития Казахстана» прошла в Астане с участием ученых и экспертов Австрии, Турции, Венгрии, Чехии и России, а также депутатов парламента РК, представителей центральных и местных исполнительных органов, НПО и международных организаций.

«В 2021 году мы достигли самой высокой рождаемости за последние 34 года. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 3,3, что превышает уровень простого воспроизводства населения. За последние 10 лет население выросло на около 3 млн человек. Ожидается, что к концу 2023 года население Казахстана достигнет отметки в 20 млн человек», - сказала министр.

По ее словам, в этой связи глава государства ставит задачу превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества. «Высокая рождаемость, которую мы наблюдаем в последние годы, не должна влиять на качество нашего человеческого капитала. Создание условий для благоприятного развития института семьи, обеспечение достойной жизни и трудоустройства – основные аспекты, на которые направлены усилия», – отметила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан Аида Балаева.

В Казахстане фиксируется увеличение продолжительности жизни населения. Показатель в 2022 году составил 74,4 года. При этом в структуре населения наблюдается рост доли молодежи. Средний возраст граждан страны – 32 года. Доля молодежи составляет около 30%.

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