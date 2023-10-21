В Казахстане задержали экс-министра юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

CentralAsia (KZ) - Антикоррупционная служба Казахстана задержала экс-министра юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

По данным ведомства, он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству.

Работа по возврату активов продолжается.

Не сообщается, о каком министре идет речь.

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