В центре Санкт-Петербурга 11 узбекистанцев подрались из-за женщины

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана подрались из-за женщины в центре Санкт-Петербурга, Россия. Об этом сообщает kun.uz со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 17 октября на улице Достоевского произошла массовая драка. Полиция отправилась туда после получения известия о том, что возле кафе «Каттакурган» начался конфликт.

Сотрудники правоохранительных органов в отдел внутренних дел доставили 12 граждан Узбекистана в возрасте от 23 до 42 лет, в том числе 34-летнюю женщину, работающую парикмахером. Выяснилось, что именно из-за нее на улице завязалась драка. В результате 2 человека были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Сообщается, что в отношении задержанных было составлено 6 протоколов о нарушениях иммиграционного законодательства и 8 протоколов за мелкое хулиганство. Кроме того, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. Четверо участников конфликта подозреваются в хулиганстве.