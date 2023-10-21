В Египте стартовал саммит по палестино-израильскому конфликту

CentralAsia (CA) - В Египте 21 октября стартовал саммит по палестино-израильскому конфликту, сообщает Al Arabiya.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что он предложил лидерам прийти к соглашению по дорожной карте, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и Палестиной.

По его словам, цели «дорожной карты» включали доставку помощи в Газу и соглашение о прекращении огня, после чего последовали переговоры, ведущие к решению проблемы двух государств.

Он призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа.

Президент Палестины Махмуд Аббас раскритиковал операцию Израиля в секторе Газа, заявив, что палестинцы столкнулись с «израильской агрессией», направленной против гражданского населения в секторе Газа.

Он добавил, что создание двух государств и прекращение оккупации на основе четких сроков является решением нынешнего кризиса. Аббас также призвал Совет безопасности ООН взять на себя ответственность.

Он добавил, что палестинцы не будут перемещены или изгнаны со своей земли.

Король Абдалла подтвердил позицию Иордании по вопросу перемещения палестинцев, заявив, что «принудительное или внутреннее перемещение палестинцев было бы военным преступлением».

Он призвал к беспристрастному подходу в израильско-палестинском конфликте.

По данным Министерства здравоохранения Газы, на фоне растущего гуманитарного кризиса в результате контрнаступления Израиля погибло более 4100 палестинцев.