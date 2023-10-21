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Глава ООН: Нападение ХАМАС на Израиль не оправдывает «коллективное наказание» жителей Газы

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принимает участие в международном саммите мира, организованном президентом Египта в Каире 21 октября 2023 года. Об этом сообщает The Times of Israel.

Глава ООН заявил, что «предосудительное нападение» Хамаса на Израиль «не сможет оправдать коллективное наказание палестинского народа».

Он призвал защитить гражданское население и сохранить гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы и помещения ООН.

Гутерриш указал на «более широкий контекст» войны, заявив, что решение израильско-палестинского конфликта на основе двух государств является «единственной реалистичной основой для истинного мира и стабильность».

«Израильтяне должны увидеть материализацию своих законных потребностей в безопасности, а палестинцы должны увидеть реализацию своих законных стремлений к созданию независимого государства», - сказал он.

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