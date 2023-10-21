Со среды в Москве прогнозируется температура, характерная для зимы

CentralAsia (CA) - В Московской области со среды, 25 октября, прогнозируются характерные для метеорологической зимы температуры. Такой прогноз «Известиям» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начиная со среды регион и вовсе ждут температуры, характерные скорее для метеорологической зимы, то есть даже среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля, а о тепле можно забыть до мая», - сказал Леус.

По его словам, в Москве 21 октября идет уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже +5 градусов, примерно такая же ситуация в областных центрах соседних регионов.

В ночь на предстоящее воскресенье, 22 октября, синоптик прогнозирует морозы от –1 до –6 градусов, дневная температура не поднимется выше 5 градусов. После полудня в последний день недели могут пойти осадки в виде мокрого снега, переходящего в дожди.

«В понедельник регион накроет мощная волна дождливого тепла, и температура воздуха на короткое время повысится до +6...11 градусов, но уже во вторник, в тылу уходящего циклона, вновь не выше нуля — +5 и очаговые осадки в смешанной фазе, локальная гололедица», — пишет Леус.

Синоптик также посоветовал водителям поменять резину на зимнюю.