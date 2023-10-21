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Казахстан передал гуманитарный груз Афганистану

CentralAsia (KZ) -  Для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделено 1659 тонн гуманитарного груза (состав из 27 вагонов). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на МЧС.

21 октября 2023 года руководителю управления МЧС по провинции Балх были переданы мука, крупа рисовая, растительное масло, молочные консервы, кровати, постельные принадлежности, одежда.

Заместитель губернатора провинции в ходе своего выступления поблагодарил президента Республики Казахстан Токаева за оказанную помощь. Отдельно отметил прибытие команды спасателей МЧС и выразил признательность за постоянную поддержу афганского народа.

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