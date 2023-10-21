ВОЗ заявила о вспышках холеры с начала года в 31 стране

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CentralAsia (CA) - Вспышки холеры в этом году зарегистрированы не менее чем в 31 стране, риску заболеть в мире подвергаются около 1 млрд людей. Эти данные привел в выступлении перед представителями дипломатических миссий в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«Эту болезнь мы должны были бы победить давно, однако фактически она нарастает», - сказал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что число сообщений о заболевании холерой в 2022 году удвоилось по сравнению с 2021 годом, а в текущем году будет еще хуже. Гебрейесус сообщил, что по меньшей мере 31 государство в 2023 году имело вспышки холеры и что «риску подвергается миллиард людей».

«Наибольшую обеспокоенность сейчас вызывают вспышки в Бурунди, Камеруне, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Судане, Сирии и Зимбабве», - продолжил гендиректор. На юге Африканского континента «был достигнут значительный прогресс» в борьбе с этой болезнью, однако «сезон дождей повышает риск серьезных вспышек».

«Особое беспокойство внушает тот факт, что страны, которые много лет назад искоренили холеру, в этом году столкнулись с возвращением этого заболевания», - констатировал Гебрейесус. Он обратил внимание также на серьезную нехватку жизненно важных поставок, включая оральную вакцину против холеры. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество откликнуться на призыв о выделении $160 млн на борьбу с холерой.

Согласно опубликованному в начале октября в Женеве информационному бюллетеню ВОЗ, число случаев заражения холерой превысило с начала года 582 тыс., умерли более 4,5 тыс. человек. Холера — особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.