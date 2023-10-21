Ахалтекинский конный комплекс президента Туркменистана реконструируют

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 20 октября провел заседание Кабинета министров.

Как сообщает издание «Хроники Туркменистана», президент Бердымухамедов заявил о необходимости реконструировать Ахалтекинский конный комплекс президента Туркменистана и построить дополнительные здания и сооружения, подписав соответствующее постановление.

Подряд был передан турецкой компании «Gap Inşaat Ýatyrym we Dyş Tijäret A.Ş.». Строительные и реконструкционные работы пройдут с октября 2023 года по апрель 2026.

Международный тендер на реконструкцию данного конного комплекса и строительство дополнительных зданий объявлялся еще год назад.