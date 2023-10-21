Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье почти во всех регионах Казахстана

CentralAsia (KZ) - Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье почти во всех регионах Казахстана, сообщает Казтаг со ссылкой на «Казгидромет».

«В Астане 22 октября ветер юго-западный днем порывы 17-22 метров в секунду», - говорится в штормовом предупреждении в субботу.

В Акмолинской области в воскресенье на западе, севере ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В конце дня на западе, севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 22 октября ночью и утром ожидается туман. В конце дня ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

«22 октября на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте 22 октября днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Туркестане 22 октября днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 метров в секунду», - сказано в сообщении.

В Атырауской области в воскресенье ночью на северо-востоке ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23 метров в секунду

«22 октября ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на северо-западе, в центре области порывы 23 метров в секунду. В Актобе 22 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду», - проинформировали гидрометеорологи.

В Западно-Казахстанской области в воскресенье ночью и утром на юге, востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 22 октября ветер северо-восточный, порывы 18 метров в секунду.

«22 октября ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточый с переходом на северный днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду», - уточняется в информации.

В области Абай в воскресенье ночью и утром на севере, в центре ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

«22 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 22 октября ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В Кызылординской области в воскресенье днем на большей части ожидается дождь. Ветер южный с переходом на западный ночью на севере области 15-20, порывы 23 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кызылорде 22 октября ожидается ветер южный днем 15-20 метров в секунду.

«22 октября днем на юге Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15-20 метров в секунду», - сказано в штормовом предупреждении.

В Костанайской области в воскресенье утром и днем на западе, севере, в центре ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем на западе, севере, в центре области порывы 23 метров в секунду. В Костанае 22 октября ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

«22 октября ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду», - добавили в «Казгидромете».

В области Ұлытау в воскресенье днем временами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. В Жезказгане 22 октября ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

«22 октября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. В Караганде 22 октября ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», - предупредили синоптики.

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