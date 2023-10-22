В Монголии открылась фотовыставка марок с изображением природных красот Китая

CentralAsia (MNG) - Фотовыставка марок, посвященных природной среде Китая, открылась в пятницу в Китайском культурном центре в Улан-Баторе, столице Монголии.

Выставка под названием «Красивый Китай в почтовых марках» (Beautiful China in Postage Stamps) включает в себя пять разделов, на которых представлен 71 комплект марок, а именно «Всемирное наследие Китая», «Природные заповедники», «Животные и растения в дикой природе», «Водные ресурсы» и «Экологическая охрана и озеленение».

«С момента основания КНР страна выпустила тысячи наборов марок, многие из которых отражают природу и экологическую среду. Искусство марок отражает китайскую концепцию экологической цивилизации о гармоничном развитии человека и природы», — заявил Ли Чжи, директор Китайского культурного центра в Улан-Баторе, на церемонии открытия выставки.

Организаторами выставки выступили Китайский культурный центр в Улан-Баторе и Китайский центр международного культурного обмена.

Пять экспертов Китайской академии общественных наук читали в центре лекции по модернизации Китая и развитию Сицзана.

источник: Middle Asian News

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