В МоГУ создана лингво-лаборатория японского языка

CentralAsia (MNG) - 20 октября состоялось открытие «Проекта создания лингво-лаборатории японского языка в МоГУ» в рамках программы «Cultural Grassroots» Программы официальной помощи развитию правительства Японии /ODA/.

В рамках этого проекта одна аудитория Монгольского государственного университета будет преобразована в лингво-лабораторию японского языка и будет установлено необходимое оборудование для изучения навыков переводчика, чтобы студенты, специализирующиеся на японском языке, могли эффективно и результативно практиковаться.

«Я уверен, что эта лаборатория, подаренная народом Японии, выпустит как можно больше монгольских и японских переводчиков и будет способствовать развитию отношений между двумя странами», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки.

В рамках проекта в лаборатории установлено новейшее оборудование бренда Bosch, мирового лидера в области систем перевода.

С 2005 года правительство Японии реализует грант «Cultural Grassroots» во всех уголках Монголии.

источник: Middle Asian News

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