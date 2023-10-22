Алматинка, прыгнув с парашютом, в небе сыграла на кобызе в честь Дня Казахстана. Видео
CentralAsia (KZ) - В соцсетях распространилось видео, как казахстанка, прыгнула с парашютом и в небе сыграла национальную музыку (күй) на казахском национальном струнном смычковом музыкальном инструменте кобызе.
Как пишет в соцсетях сама кобызистка Ляйля Тажибаева, она исполнила күй на кобызе на высоте 3,6 тыс. метров в честь Дня Республики Казахстан и для поднятия духа всех казахстанцев.
Инициаторами проекта выступили сама Тажибаева и вице-президент РОО Казахстанской федерации авиационного спорта Тимофей Меркулов.
Кобызистка Ляйля Тажибаева является обладателем золотых медалей Всемирного Чемпионата исполнительских искусств в Голливуде, лауреатом международных и республиканских конкурсов.
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