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Супруга президента Узбекистана пригласила мать президента Туркменистана в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Зироат Мирзиёева, супруга президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, пригласила посетить Ташкент Огулгерек Бердымухамедову, мать президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, и супругу председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщило издание «Хроники Туркменистана».

9 ноября в Ташкенте пройдет Международный форум «Дети и молодёжь в действии – изменение климата в Центральной Азии».

«Надеюсь, что Вы примете участие в работе этого международного форума с докладом и поделитесь своим богатым практическим опытом», – написала Зироат Мирзиёева Огулгерек Бердымухамедовой.

По какой причине на мероприятие приглашается мать президента Туркменистана, а не его супруга, не уточняется.

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