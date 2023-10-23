Монголия увеличит валютные резервы для стабилизации инфляции

CentralAsia (MNG) - 17 октября 2023 года Банк Монголии провел встречу с представителями монгольского бизнеса по проекту «Основные направления государственной денежно-кредитной политики на 2024 год». На встрече главный экономист Банка Монголии Ган-Очир Доожав представил подробную информацию о целях и задачах проекта.

Главный экономист Ган-Очир сообщил, что Банк Монголии разработал проект «Основные направления государственной денежно-кредитной политики на 2024 год» и представил его Великому Государственному Хуралу. Он подчеркнул, что политика, как ожидается, будет учитывать общественное мнение и учитывать предложения и рекомендации экспертов перед утверждением. Он также добавил, что постепенно проводятся открытые обсуждения и встречи по обмену информацией.

Государственная денежно-кредитная политика до 2024 года направлена на поддержку экономического роста путем стабилизации инфляции. Для достижения этой цели Банк Монголии стремится стабилизировать среднесрочную инфляцию в пределах 6 ± 2 процентных пункта путем развития базовой инфраструктуры для реализации денежно-кредитной политики таргетирования инфляции на следующем этапе.

Участники обсудили предложения сосредоточиться на поддержании стабильности обменного курса путем увеличения официальных валютных резервов страны, снижения процентных ставок и предотвращения финансового мошенничества. Во встрече приняли участие депутат парламента г-жа Ундрам Чинбат, президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Энхтувшин Дашцэрэн и заместитель председателя Банка Монголии Энхтайван Ганболд.

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