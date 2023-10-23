Монголия работает над соединением с Китаем пятью железнодорожными линиями, — Бямбацогт

CentralAsia (MNG) - Инициатива «Пояс и путь» наиболее практична и плодотворна.

Предложенная Китаем инициатива «Пояс и путь» (BRI) является грандиозной инициативой не только регионального, но и глобального значения, — заявил министр дорожного и транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг передает Синьхуа.

В этом году исполняется 10 лет инициативе, направленной на создание торговой и инфраструктурной сети, соединяющей Азию с Европой и Африкой вдоль древнего Шелкового пути и за его пределами.

Охарактеризовав транспорт как «важнейший фактор развития отношений во всех сферах, таких как торговля, экономика, бизнес, культура, образование и общество», Бямбацогт выразил уверенность, что «эта великая инициатива была выдвинута для того, чтобы соединить страны друг с другом». автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным путем, чтобы страны могли обмениваться друг с другом своими потребностями с меньшими затратами и в более быстрые сроки и создать условия для укрепления отношений между народами».

Назвав это своевременной и важной инициативой, он сказал, что именно поэтому Монголия с самого начала поддержала эту инициативу и присоединилась к ней.

«Мировые лидеры предложили множество инициатив. Среди них я считаю, что BRI является наиболее эффективной и практичной, приносящей наибольшие плодотворные результаты народам и экономике стран-участниц», — сказал он агентству Синьхуа в недавнем интервью.

С момента присоединения к инициативе 10 лет назад Монголия реализует множество мероприятий и проектов в рамках взаимовыгодного сотрудничества, в том числе программу «Дорога развития» и экономический коридор Монголия—Китай—Россия, сказал министр.

Раньше Монголия была связана с Китаем только одной железнодорожной линией. Сейчас в рамках BRI Монголия работает над соединением с Китаем пятью железнодорожными линиями, при этом три новые уже достигли китайской границы, сказал Бямбацогт.

Как страна, не имеющая выхода к морю, Монголия планирует реализовать крупный проект по строительству шести дополнительных сухопутных портов, сказал Бямбацогт, пригласив китайских инвесторов принять участие в проекте.

источник: Middle Asian News

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