В Казахстане завели уголовное дело в отношении девушки за оскорбительные высказывания о казахском языке

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - В отношении девушки, позволившей себе оскорбительные и дискриминирующие высказывания о казахском языке, заведено уголовное дело, передает Kazinform.

Официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что по данному факту департамент полиции города Алматы проведет расследование и примет меры в соответствии с нормами статьи 174 Уголовного кодекса РК (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

Ранее возмущение пользователей социальных сетей вызвали высказывания девушки о казахском языке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения