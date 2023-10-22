В Казахстане завели уголовное дело в отношении девушки за оскорбительные высказывания о казахском языке
CentralAsia (KZ) - В отношении девушки, позволившей себе оскорбительные и дискриминирующие высказывания о казахском языке, заведено уголовное дело, передает Kazinform.
Официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что по данному факту департамент полиции города Алматы проведет расследование и примет меры в соответствии с нормами статьи 174 Уголовного кодекса РК (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).
Ранее возмущение пользователей социальных сетей вызвали высказывания девушки о казахском языке.
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