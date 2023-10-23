Акробатки из Монголии завоевали в Саратове гран-при фестиваля «Принцесса цирка»

// © Росгосцирк

CentralAsia (MNG) - На завершившемся в Саратове фестивале циркового искусства «Принцесса цирка» Гран-При завоевали артистки из Монголии с оригинальным групповым каучуком.

В Саратове назвали победителей международного фестиваля «Принцесса цирка» 2023 года. Торжественная церемония прошла в цирке имени братьев Никитиных. Итоги сообщили в Росгосцирке.

За награды боролись артистки из 13 стран. В рамках гала-концерта они представили на суд жюри 23 номера.

Гран-при завоевали артистки из Монголии под руководством Буда Төмөрбаатара. Они исполнили «групповой каучук» (пластическая акробатика – ред.).

«Золотые короны» получили:

– девушки-джигиты под руководством Заслуженного артиста России Якова Экка за номер «Покахонтас» («Большой Московский государственный цирк» и «Российская государственная цирковая компания», Россия);

– гимнастки с хула-хупами под руководством Юлии Сурниной за номер на шарах «Арабески» («Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия).

«Серебро» досталось:

– гимнасткам на ремнях Марине Стародубовой и Даяне Жетписовой за номер «Полет в дожде» (Казахский Государственный цирк, Казахстан);

– Алии Такшантовой за номер с дрессированными медведями («Российская государственная цирковая компания», Россия);

– эквилибристке Илинг Ши за сольный номер (Китай).

«Бронзу» вручили:

– Екатерине Венегас за номер с дрессированными лошадьми («Российская государственная цирковая компания», Россия);

– гимнастке Химене Риверос Пакеко за номер на мачте (Перу);

– гимнасткам под руководством Виктории Истелеуловой за номер «Горгона» («Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия);

– гимнастке Ольге Клюевой за выступление на воздушном кольце (Донецкая народная республика, Россия).

«Принцесса цирка» – конкурс женского циркового искусства. В нем соревнуются акробатки, эквилибристки, иллюзионистки, гимнастки, жонглеры, клоунессы и дрессировщицы.

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