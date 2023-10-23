Монголия и Украина присоединились к Коалиции школьного питания

CentralAsia (MNG) - Монголия предоставила письмо с обязательством присоединиться к Коалиции школьного питания 5 октября этого года, а министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн объявил, что оно подписано и подтверждено, и выразил поддержку этой инициативе и тесному сотрудничеству со странами-членами.

Присоединившись к этому коалиции, можно будет обеспечить детей полноценным питанием международного стандарта, а также снизить стоимость одного дневного обеда для студентов до одного доллара.

Сопредседатели Коалиции школьного питания из Франции, Финляндии и Бразилии приветствовали новых членов Коалиции на Глобальном саммите по школьному питанию: Суринам, Сент-Винсент и Гренадины, Украину, Латвию, Монголию и Всемирный банк.

Коалиция школьного питания — это новая инициатива правительств и широкого круга партнеров, призванная стимулировать действия, которые могут срочно восстановить, улучшить и расширить системы питания и образования, поддержать восстановление после пандемии и активизировать действия по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Коалиция школьного питания предпринимает действия по срочному улучшению и расширению программ школьного питания, чтобы к 2030 году каждый ребенок имел возможность получать здоровую и питательную еду в школе.

90 стран от Севера до Юга присоединились к Коалиции, и 100 партнеров поддерживают правительства в достижении их целей.

Коалицию поддерживает Секретариат Всемирной продовольственной программы ООН.

источник: Middle Asian News

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