Дирижёр из Монголии снова будет управлять оркестром на спектакле «Дон Кихот» в Улан-Удэ

Гэрэлцэцэг Туулайхуу

CentralAsia (MNG) - Гэрэлцэцэг Туулайхуу из театра оперы и балета Монголии будет дирижировать симфоническим оркестром Бурятского театра оперы и балета на спектакле «Дон Кихот» 2 ноября (6+). Гэрэлцэцэг Туулайхуу приезжала в Улан-Удэ в мае этого года, сообщает пресс-служба театра.

- Друг нашего театра, Гэрэлцэцэг Туулайхуу уже дирижировала оркестром на спектакле «Дон Кихот» 25 мая. Мы очень рады, что она приедет к нам снова. Когда на сцене выступают артисты балета, дирижёр, прежде всего, задаёт темп, а от этого зависит качество исполнения. А Гэрэлцэцэг Туулайхуу начинала свою карьеру в Монголии как концертмейстер балета. Тем более, что к нам приедут солисты из Москвы. Думаю, получится очень интересный творческий союз, — отметил главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета, заслуженный артист России Баярто Дамбаев.

Музыку в балете Людвига Минкуса «Дон Кихот» называют искрящейся. А сам спектакль сравнивают с настоящим праздником на сцене. Искрящаяся музыка, вихрь страстного танца, ритмичный стук кастаньет, завораживающие прыжки и виртуозные фуэте: все это — балет «Дон Кихот», написанный композитором Людвигом Минкусом на либретто Мариуса Петипа.

Партию Китри 2 ноября исполнит солистка МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Камилла Исмагилова, а в образе Базиля предстанет её коллега и партнёр Субедей Дангыт. Отметим, что пара является лауреатами XIV Международного конкурса артистов балета и конкурса «Арабеск 2020». А Субедей Дангыт в 2022 году стал лауреатом XIV Московского Международного конкурса артистов балета, который проходил в Большом театре. Как отмечала ранее министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, Субедей Дангыт является выпускником Бурятского хореографического колледжа, в этом году он вместе с Камиллой Исмагиловой принял участие в «Байкальском танцевальном фестивале -2023».

Показ знаменитого спектакля пройдёт в рамках фестиваля балета в честь народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева. В этом году праздник классического танца пройдёт под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия.

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