Россия разрабатывает новый транспортный маршрут в Китай через Монголию

CentralAsia (MNG) - Россия предлагает создать ещё один международный транспортный маршрут — в Западный Китай через Монголию. Идея имеет потенциал, но её реализация может затянуться. Правительство РФ прорабатывает вопрос о формировании Центрально–Евразийского транспортного коридора, который должен пройти через Монголию и Западный Китай. Соответствующее поручение Кабмину утвердил 11 октября президент РФ Владимир Путин, сообщает «Деловой Петербург».

На текущий момент пока не существует понимания, ни где точно будет пролегать новая логистическая артерия, ни какой грузопоток через себя она сможет пропускать. Однако, скорее всего, на перспективный коридор ляжет роль связующего звена между другими глобальными маршрутами, которые Россия стала особенно активно продвигать после начала санкционного кризиса.

Издание отмечает, что возможными нитками зарождающегося коридора могут стать уже существующие федеральные трассы Новосибирск — Барнаул — Бийск — Горно–Алтайск — Ташанта и Красноярск — Абакан — Кызыл, полагает руководитель проектов практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners Михаил Сергеев. В то же время, добавляет аналитик, для взвешенного ответа на вопрос о том, где могут расположиться основные хабы нового маршрута, необходим тщательный анализ текущих и будущих объёмов торговли и общая оценка эффективности развития такой инфраструктуры.

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