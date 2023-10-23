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Четвертая выставка «Made in Mongolia-2023 в Южной Корее» открылась в Сеуле

CentralAsia (MNG) -  Департамент малого и среднего предпринимательства, ООО «Мишээл Экспо» и район Тондэмун Сеула организуют четвертую торговую ярмарку «Made in Mongolia-2023 в Южной Корее»

Выставка «Made in Mongolia-2023 в Южной Корее» – мероприятие, направленное на расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, выход предпринимателей и производителей на зарубежные рынки, привлечение инвесторов, продвижение продукции национальных производителей.

На этом мероприятии представители производителей сфер шерсти и кашемира, кожи, сувениров, мягкого шитья, здоровья и продуктов питания участвуют с около 300 видами товаров.

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