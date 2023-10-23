Доходы Фонда медицинского страхования Монголии выросли до ₮1,1 трлн

CentralAsia (MNG) - Главное управление медицинского страхования сообщило, что доходы фонда медицинского страхования за первые девять месяцев этого года составили 1,1 трлн тугриков, что на 139 млрд тугриков (13%) увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А расходы на услуги Фонда медицинского страхования достигли 1,2 трлн тугриков, что снизилось на 127 млрд тугриков (9%).

На увеличение влияют сборы, выплачиваемые госбюджетом гражданам, в размере 151 миллиарда тугриков, которые увеличились на 28 миллиардов тугриков (23%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре 2023 года медицинской страховкой /дубликат/ были застрахованы 3,7 млн человек, что на 109 тысяч (3,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. На этот рост в основном повлияло увеличение на 38,3 тыс. (3,8%) граждан, страхование которых оплачивалось работодателями и страховщиками, и на 73,5 тыс. (3,3%) граждан, страхование которых оплачивалось за счет государственного бюджета.

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