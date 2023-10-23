Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ 24-26 октября посетит Кыргызстан с рабочим визитом

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в расширенном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое пройдет в Бишкеке, столице Кыргызской Республики, 24-26 октября, и будет совершить рабочий визит в Кыргызскую Республику.

В качестве государства-наблюдателя ШОС Монголия регулярно участвовала в расширенном заседании Совета глав государств и расширенном заседании Совета глав правительств и выражала свою позицию по вопросам сотрудничества.

В ходе расширенного заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС премьер-министр Оюун-Эрдэнэ представит позицию нашей страны по вопросу отношений и сотрудничества между Монголией и ШОС. И будет доказать свою готовность активно и продуктивно участвовать в расширение и многоплановые процессы торговли, экономики, инфраструктуры, дорог и транспорта в регионе.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ посетит страну по приглашению Председателя Кабинета Министров КР, руководителя Аппарата Президента Акылбека Жапарова. В ходе рабочего визита он проведет переговоры с президентом Садыром Жапаровым и спикером парламента Нурланбеком Шакиевым, а также обменяются детальными мнениями по расширению и развитию двусторонних отношений и сотрудничества, обогащению их экономическим содержанием.

Этот его визит в Кыргызскую Республику уникален, поскольку это его первый визит в страну в качестве премьер-министра Монголии.

Кроме того, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай планирует в ходе своего пребывания в Кыргызстане провести двусторонние встречи с премьер-министрами России, Китая и Узбекистана.

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