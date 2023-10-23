Палестино-израильский конфликт. Число жертв с обеих сторон превысило 6 тыс. человек

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Газы опубликовало свежие данные о жертвах среди жителей территории с 7 октября: убит 4651 человек, из них 1873 ребенка, 1101 женщина, 1677 мужчин, передает «Би-би-си».

Отдельно министерство отмечает, что на юге Газы, куда Израиль предлагает жителям перемещаться из северной части сектора, за это время погибло 839 человек.

Ранено, по данным ведомства, 14 245 человек.

Минздрава Израиля сообщил, что число погибших израильтян, по последним данным, составило более 1,4 тыс. человек, пострадали более 5,4 тыс.

Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются больше двух недель после атаки палестинского движения «Хамас» 7 октября на израильскую территорию