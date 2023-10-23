На территории Узбекистана 22 октября произошло землетрясение силой 2,5 балла
- Казахстан, происшествия
- 9:23, 23 октября 2023
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CentralAsia (KZ) - На территории Узбекистана 22 октября в 21:28 произошло землетрясение силой 2,5 балла в эпицентре, сообщает Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается на территории Узбекистана , в 34 км к северо-западу от города Ош.
В населенных пунктах Кыргызстана землетрясение не ощущалось.
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