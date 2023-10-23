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ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по Ливану и десяткам объектов ХАМАС в Газе

CentralAsia (CA) -  Израильские самолеты нанесли удары по двум ячейкам движения «Хезболла» в Ливане после полуночи по местному времени в понедельник, сообщает ЦАХАЛ.

Одна из ячеек, как утверждают израильские военные, базировалась вблизи израильского приграничного города Маттат. Вторая была в спорной области Фермы Шебаа. Утверждается, что удары по ним были нанесены до того, как они успели совершить запланированные пуски противотанковых ракет и реактивных снарядов по израильской территории.

Ливанское государственное агентство NNA сообщало об израильском авианалете на окраине Айтаруна, поселения на юге Ливана, лежащего в 13 км к северо-востоку от Маттата. Идет ли речь об одном и том же событии, пока не ясно.

Кроме того, ЦАХАЛ заявляет, что осуществляет волну авиаударов по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.

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