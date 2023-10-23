ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по Ливану и десяткам объектов ХАМАС в Газе

- Азия и мир, политика
- 9:35, 23 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Израильские самолеты нанесли удары по двум ячейкам движения «Хезболла» в Ливане после полуночи по местному времени в понедельник, сообщает ЦАХАЛ.
Одна из ячеек, как утверждают израильские военные, базировалась вблизи израильского приграничного города Маттат. Вторая была в спорной области Фермы Шебаа. Утверждается, что удары по ним были нанесены до того, как они успели совершить запланированные пуски противотанковых ракет и реактивных снарядов по израильской территории.
Ливанское государственное агентство NNA сообщало об израильском авианалете на окраине Айтаруна, поселения на юге Ливана, лежащего в 13 км к северо-востоку от Маттата. Идет ли речь об одном и том же событии, пока не ясно.
צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי חוליות מחבלים שזוהו בשטח לבנון, במרחב מתת והר דב.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 22, 2023
על פי החשד החוליה במתת התכוונה לשגר טילי נ"ט לעבר שטח ישראל והחולייה בהר דב התכוונה לשגר רקטות. שתי החוליות סוכלו בטרם ירו. pic.twitter.com/ISzC7xRd97
Кроме того, ЦАХАЛ заявляет, что осуществляет волну авиаударов по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.
צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זו עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/lDTsFEKXSI— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2023