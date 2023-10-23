ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по Ливану и десяткам объектов ХАМАС в Газе

CentralAsia (CA) - Израильские самолеты нанесли удары по двум ячейкам движения «Хезболла» в Ливане после полуночи по местному времени в понедельник, сообщает ЦАХАЛ.

Одна из ячеек, как утверждают израильские военные, базировалась вблизи израильского приграничного города Маттат. Вторая была в спорной области Фермы Шебаа. Утверждается, что удары по ним были нанесены до того, как они успели совершить запланированные пуски противотанковых ракет и реактивных снарядов по израильской территории.

Ливанское государственное агентство NNA сообщало об израильском авианалете на окраине Айтаруна, поселения на юге Ливана, лежащего в 13 км к северо-востоку от Маттата. Идет ли речь об одном и том же событии, пока не ясно.

צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי חוליות מחבלים שזוהו בשטח לבנון, במרחב מתת והר דב.



על פי החשד החוליה במתת התכוונה לשגר טילי נ"ט לעבר שטח ישראל והחולייה בהר דב התכוונה לשגר רקטות. שתי החוליות סוכלו בטרם ירו. pic.twitter.com/ISzC7xRd97 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 22, 2023

Кроме того, ЦАХАЛ заявляет, что осуществляет волну авиаударов по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זו עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/lDTsFEKXSI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2023