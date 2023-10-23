Бывший сват Назарбаева досрочно выходит на свободу. Он вернул государству активы на $295 млн

Кайрат Боранбаев

CentralAsia (KZ) - Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил реальный срок казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву ограничением свободы. Об этом сообщает Vласть.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

При замене наказания суд учел, что предприниматель отбыл треть срока, возместил ущерб и раскаялся в содеянном. Кроме того, по месту отбывания наказания его характеризовали положительно. Как передает InformБЮРО, администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство бизнесмена.

В суде пояснили, что Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.

Кайрат Боранбаев — бывший сват Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком экс-президента Айсултаном, который умер в августе 2020 года. Бизнесмен был арестован в марте 2022 года, его обвинили в пособничестве в растрате госимущества. Спустя год его приговорили к 8 годам лишения свободы, однако затем приговор был отменен. В августе этого года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

В ходе разбирательств бизнесмен добровольно вернул государству активы на общую сумму свыше 90 млрд тенге ($195,4 млн), включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие. Наряду с этим бизнесмен перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге ($66 млн).

Также 14,5 млрд тенге ($30,3 млн) Боранбаев возместил в рамках расследования по факту хищения средств. Приговором суда по этому же делу у него были конфискованы участок в Алматы и свыше 2 млрд тенге ($4 млн) на банковских счетах.

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