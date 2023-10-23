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Министр обороны Израиля допустил, что наземная операция в Газе продлится три месяца
Йоав Галлант
Йоав Галлант

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземное наступление Израиля в секторе Газа может продлиться три месяца. Однако, по его словам, эта операция станет последней, если Израилю удастся уничтожить группировку «Хамас», сообщает The Times of Israel.

«Это должен быть последний (наземный) маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет «Хамаса». Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов «Хамаса» не будет»,— сказал Йоав Галант в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.

Галант добавил, что в настоящее время ВВС Израиля продолжают наносить по сектору Газа массированные авиаудары, призванные подготовить почву для входа сухопутных подразделений.

«Прежде чем враг встретит бронетанковые и пехотные войска, он встретит бомбы военно-воздушных сил. У меня впечатление, что вы умеете делать это убойно, точно и очень качественно, и это наглядно доказывается до сих пор», - добавил министр, обращаясь к командующим офицерам ВВС Израиля.

19 октября министр обороны Израиля сказал, что приказ о начале наземной операции в секторе Газа отдадут в скором времени. По данным источников Bloomberg, США и Евросоюз попросили власти Израиля подождать с наземной операцией, чтобы выиграть время для переговоров с «Хамасом» об освобождении 210 заложников.

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