ООН сообщила о гибели в секторе Газа 29 сотрудников ближневосточного агентства

CentralAsia (CA) - В секторе Газа погибли 29 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Примерно половина из них работали учителями в палестинских школах.

«Мы шокированы и находимся в трауре. Сейчас подтверждено, что 29 наших коллег в Газе были убиты с 7 октября»,— сообщило агентство.

О гибели сотрудников этого агентства ООН появились сообщения сразу после начала военного конфликта между «Хамасом» и Израилем. 11 октября агентство сообщило о гибели 11 сотрудников агентства: пяти учителей, гинеколога, инженера, психолога и трех сотрудников вспомогательного персонала.

Согласно последним данным, с 7 октября в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших достигло 4,6 тыс. человек.