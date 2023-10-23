В секторе Газа закончится топливо в течение трех-четырех дней, - ООН

CentralAsia (CA) - Топливо в секторе Газа закончится в течение трех-четырех дней, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в интервью CBS.

«Через три-четыре дня у нас в Газе больше не будет топлива. И что это означает? Нет топлива, нет воды, нет возможности выпекать, нет возможности работать в больнице. Но не только это. Это означает, что не будет и гуманитарных операций. Нам нужно топливо, чтобы грузовики могли добраться до нуждающихся», — сказал он.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа в связи с нападением со стороны палестинского движения ХАМАС. Глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац приказал прекратить туда подачу воды, топлива и электричество. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль восстановил водоснабжение на юге сектора Газа.

На фоне блокады и авиаударов со стороны Израиля ООН заявляла о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газе и призывала к прекращению огня. По данным организации, 1 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в анклаве. Число жертв превысило 4,6 тыс., пострадавших 14,2 тыс.