В армии Израиля назвали условие отказа от наземной операции в секторе Газа

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. Об этом в эфире ABC заявил международный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы. <...> Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это (провести наземную операцию)», — заявил представитель ЦАХАЛ.

При этом Конрикус не стал отвечать на вопрос, почему сухопутная операция была отложена, несмотря на «несколько дней спекуляций», вместо этого заявив, что израильские силы «полностью ликвидируют ХАМАС».

Он также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль стоит заставлять обеспечивать продовольствием «врага», который «запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить».

Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. По последним данным, с израильской стороны погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число жертв превысило 4,6 тыс. По последним данным ЦАХАЛ, ХАМАС удерживает в заложниках по меньшей мере 212 человек.

Представители израильских властей неоднократно заявляли о подготовке наземной операции в секторе Газа. 19 октября министр обороны страны Йоав Галант заявил, что такой приказ будет вскоре отдан. В то же время Bloomberg писал, что США и ЕС оказывают давление на Израиль с целью отсрочить начало военной операции, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.