World of Statistics: Во сколько лет женщины выходят замуж в разных странах мира?

Азия и мир, общество

13:26, 23 октября 2023

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CentralAsia (CA) - World of Statistics в апреле 2023 года опубликовал данные о среднем возрасте вступления женщин в брак в мире. Список: Нигер - 17,2; Бангладеш -18,8; Непал - 20,1; Нигерия - 21,2; Куба - 21,3; Индия - 21,4; Египет - 22; Вьетнам - 22,8; Иран - 23,1; Бразилия - 23,9; Россия - 24,4; Аргентина - 24,6; Турция - 24,8; Израиль - 25,1; Китай - 25,4; США - 27,4; Мексика - 27,5; ЮАР - 28; Канада - 29,1; Япония - 29,4; Швейцария - 30,4; Великобритания - 31,2; Германия - 31,2; Нидерланды - 31,4; Финляндия - 31,6; Италия - 32,2; Франция - 32,2; Норвегия - 32,3; Дания - 32,4; Исландия - 32,4; Испания - 33,2; Швеция - 33,8. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia