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World of Statistics: Во сколько лет женщины выходят замуж в разных странах мира?

CentralAsia (CA) -  World of Statistics в апреле 2023 года опубликовал данные о среднем возрасте вступления женщин в брак в мире.

Список:

Нигер - 17,2;

Бангладеш -18,8;

Непал - 20,1;

Нигерия - 21,2;

Куба - 21,3;

Индия - 21,4;

Египет - 22;

Вьетнам - 22,8;

Иран - 23,1;

Бразилия - 23,9;

Россия - 24,4;

Аргентина - 24,6;

Турция - 24,8;

Израиль - 25,1;

Китай - 25,4;

США - 27,4;

Мексика - 27,5;

ЮАР - 28;

Канада - 29,1;

Япония - 29,4;

Швейцария - 30,4;

Великобритания - 31,2;

Германия - 31,2;

Нидерланды - 31,4;

Финляндия - 31,6;

Италия - 32,2;

Франция - 32,2;

Норвегия - 32,3;

Дания - 32,4;

Исландия - 32,4;

Испания - 33,2;

Швеция - 33,8.

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