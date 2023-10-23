World of Statistics: Во сколько лет женщины выходят замуж в разных странах мира?
- Азия и мир, общество
- 13:26, 23 октября 2023
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CentralAsia (CA) - World of Statistics в апреле 2023 года опубликовал данные о среднем возрасте вступления женщин в брак в мире.
Список:
Нигер - 17,2;
Бангладеш -18,8;
Непал - 20,1;
Нигерия - 21,2;
Куба - 21,3;
Индия - 21,4;
Египет - 22;
Вьетнам - 22,8;
Иран - 23,1;
Бразилия - 23,9;
Россия - 24,4;
Аргентина - 24,6;
Турция - 24,8;
Израиль - 25,1;
Китай - 25,4;
США - 27,4;
Мексика - 27,5;
ЮАР - 28;
Канада - 29,1;
Япония - 29,4;
Швейцария - 30,4;
Великобритания - 31,2;
Германия - 31,2;
Нидерланды - 31,4;
Финляндия - 31,6;
Италия - 32,2;
Франция - 32,2;
Норвегия - 32,3;
Дания - 32,4;
Исландия - 32,4;
Испания - 33,2;
Швеция - 33,8.
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