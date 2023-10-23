Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступит в силу 10 ноября, – МИД РК

CentralAsia (KZ) - Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Казахстан и Китая, подписанное 17 мая в Сиане, вступает в силу с 10 ноября, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Как напомнили в МИД Казахстана, граждане двух стран освобождаются от визовых требований, если едут с целью туризма, лечения, деловых и частных дел, а также международных перевозок и транзита. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

«В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность», - отметили в МИД.

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