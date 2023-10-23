В Туркменистане вводится новый образец гражданского паспорта

CentralAsia (TM) - В ходе заседания Кабинета министров Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в котором утверждаются:

порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Туркменистана, правила его использования;

образец и описание паспорта гражданина Туркменистана.

Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Издание Turkmenistan.ru уточняет, что речь идет о вводе в обращение нового образца внутреннего паспорта.

При этом в постановлении говорится, что поменять паспорт на новый можно только при наличии соответствующих оснований. То есть ранее выданный документ старого образца продолжает действовать.

Министерству адалат (юстиции) и МВД поручено в течение месяца подготовить необходимые изменения и дополнения в законодательство.

Отмечается, что заранее о предстоящем вводе нового образца паспорта не сообщалось. С какой целью был разработан новый паспорт и чем он будет отличаться от прежнего, неизвестно.

Между тем, как сообщают независимые информационные издания, в Туркменистане быстро увеличиваются очереди на получение нового загранпаспорта. Например, в Дашогузе талоны на оформление заграничных паспортов выдают уже на июль 2024 года, в Туркменабате – на август, пишет Turkmen news.