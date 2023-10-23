Бывшему премьеру Пакистана Хану предъявили обвинения по делу о гостайне

Имран Хан

CentralAsia (CA) - Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявили официальное обвинение по делу о разглашении гостайны. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo.

Уточняется, что аналогичные обвинения предъявлены вице-председателю оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Шах Махмуду Куреши. По данным телеканала, обоим лидерам партии предъявили обвинения после того, как они подали ходатайства об их прекращении.

«Судья, отклонив ходатайства, заявил, что слушание было назначено для вынесения обвинительного заключения, и оно состоялось. В соответствии с процедурой суд назначил свидетелям явку на 27 октября и отложил заседание на эту дату», – сообщает телеканал.

Отмечается, что Имран Хан и Шах Махмуд Куреши не признали себя виновными по обвинениям в разглашении гостайны.

Экс-премьер Пакистана 27 марта 2022 года публично заявил о получении телеграммы от посла в США, в которой якобы говорилось о том, что его нужно отстранить от должности из-за поддержки РФ. В МИД республики попросили представителей Госдепа США прокомментировать эту информацию, однако они отказались. После этого Хана обвинили в разглашении гостайны и коррупции.

Арест бывшего премьера Пакистана в мае этого года привел к массовым беспорядкам, в ходе которых погиб как минимум один человек и 12 были ранены.