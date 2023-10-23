Армия обороны Израиля заявила об ударах по более чем 300 объектам ХАМАС за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по более 320 военным объектам в секторе Газа, говорится в утреннем заявлении Армии обороны Израиля.

Согласно заявлению, целями были «террористическая инфраструктура и военные объекты», в том числе туннели, в которых находились «террористы ХАМАС», а также «десятки оперативных командных центров», в некоторых из которых скрывались боевики ХАМАС и «Исламского джихада», и наблюдательные пункты.

«Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по целям, которые представляли угрозу для сил в районе сектора Газа, готовящихся к наземным операциям, включая десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет», — сказано в пресс-релизе.

צה"ל תקף ביממה האחרונה למעלה מ-320 מטרות ברחבי רצועת עזה.



ביממה האחרונה צה"ל המשיך לתקוף בעוצמה תשתיות טרור ומטרות צבאיות בשטח רצועת עזה >> pic.twitter.com/PjffLcwX7b — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2023

7 октября ХАМАС напал на Израиль. В ответ Израиль начала наносить удары по сектору Газа.

По данным на 23 октября, в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники. Палестинские власти утверждают, что при ударах по сектору Газа за две недели были убиты более 4600 человек.