На север Газы начали возвращаться жители, несмотря на военную операцию, - ООН

CentralAsia (CA) - Некоторые жители сектора Газа возвращаются на север анклава, откуда Израиль призвал их эвакуироваться на юг, анонсируя сухопутную операцию. Об этом сообщил глава агентства ООН по делам палестинских беженцев (БОПАР) Томас Уайт в интервью «Би-би-си».

«На севере очень опасно, но люди гибнут и на юге», — отметил он.

По словам Уайта, 8000 человек укрываются на складе БОПАР и выживают, получая всего литр воды в день и немного хлеба.

7 октября ХАМАС напал на Израиль. В ответ Израиль начала наносить удары по сектору Газа.

По данным на 23 октября, в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники. Палестинские власти утверждают, что при ударах по сектору Газа за две недели были убиты более 4600 человек.