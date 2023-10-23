В Казахстане вместо библиотеки Назарбаева учредили Президентский центр

CentralAsia (KZ) - В Астане на базе Библиотеки первого президента Казахстана учредили Президентский центр. В Управлении делами президента в ответе на запрос Informburo.kz рассказали, что будет представлять собой этот центр.

Ранее на портале «Открытые НПА» был опубликован проект реестра должностей гражданских служащих подведомственного республиканского государственного учреждения «Президентский центр Республики Казахстан». В пояснительной записке к документу отмечалось, что он разработан для приведения в соответствие с указом президента от 14 августа 2023 года № 303дсп «О некоторых вопросах Канцелярии первого президента Республики Казахстан – Елбасы» .

В управлении делами президента пояснили, что этот указ имеет пометку «Для служебного пользования», поэтому сведения, содержащиеся в нём, относятся к служебной информации ограниченного распространения. По этой же причине документа нет в свободном доступе. На вопросы относительно канцелярии первого президента в управлении не ответили. При этом в июне текущего года заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что канцелярия первого президента РК Нурсултана Назарбаева находится на стадии реструктуризации и как таковой её больше не будет.

Чем президентский центр будет отличаться от библиотеки первого президента. В ответе на запрос сообщается, что сохранение исторического наследия первых лиц государства является устоявшейся мировой практикой. В современном формате такая традиция нашла своё отражение в деятельности президентских центров и библиотек. Президентский центр призван заниматься сохранением, изучением и продвижением исторического наследия лидеров независимого Казахстана как неотъемлемой части национальной истории. В нём будут централизованно храниться реликвии, имеющие отношение к институту президентства Казахстана.

Вновь образованному центру передали материалы из личного архива и личной библиотеки экс-президента Нурсултана Назарбаева, а также собрание музейных экспонатов, ранее хранившихся в Библиотеке первого президента. На сегодня в фондах насчитывается свыше 150 тысяч архивных документов, 40 тысяч книг и 12 тысяч музейных предметов.

«В центр также будут передаваться представляющие историко-культурную ценность личные документы и принадлежности действующего президента. В будущем здесь будут аккумулироваться соответствующие материалы и последующих президентов Казахстана. В центре наряду с документами лидеров Казахстана планируется собирать, систематизировать и изучать материалы, касающиеся истории нашей независимости. Таким образом, Президентский центр призван стать крупным историко-мемориальным, научным и культурно-просветительским центром, посвящённым современной политической истории Казахстана», – сообщил заместитель управляющего делами президента Асат Нурпеисов.

Он подчеркнул, что несомненный интерес представляет и библиотека президентского центра, в которой будут сосредоточены научные и периодические издания по вопросам института президентства, теории и практики государственного строительства, истории государственности Казахстана и стран Центральной Азии. Также посетителям библиотеки предоставят удалённый доступ к целевым фондам ведущих библиотек мира. Учёные и студенты смогут найти в президентском центре редкие и уникальные материалы по этой тематике для своих диссертаций инаучных исследований.

«При этом деятельность центра не ограничивается указанными направлениями. Предусматривается, что он должен стать ведущей экспертной площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов, волнующих наше общество. Большое внимание будет уделяться культурно-образовательной и воспитательной работе с подрастающим поколением», – говорится в ответе.

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