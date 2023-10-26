Пашинян объяснил, почему Армения не выходит из ОДКБ

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения остается в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как сверяет позиции с другими членами и не хочет недопонимания. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal.

«Мы находимся на этапе обсуждения вопросов, потому что мы не хотим, чтобы в ОДКБ неправильно поняли нас по какому-либо вопросу, и мы не хотим, чтобы мы неправильно поняли ОДКБ», — сказал армянский премьер.

Он подчеркнул, что для этого требуется провести последовательную работу, пока не наступит момент, когда можно будет делать выводы.

Пашинян в ноябре 2022 года не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении. Речь шла о столкновениях на границе двух стран в 2021 и 2022 годах, в результате чего Баку занял около 140 кв. км армянской территории, говорил он.

В мае армянский премьер заявил, что, по мнению Еревана, ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию; таким образом, складывается впечатление, что организация «уходит из Армении». Премьер тогда допустил, что страна может приостановить членство в ОДКБ.

В 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ. В сентябре армянская сторона отозвала своего представителя при организации.