В Казахстане новая вспышка сибирской язвы: В одном селе ввели карантин

CentralAsia (KZ) - Вспышку сибирской язвы выявили в селе Топар Карагандинской области Казахстана - там уже ввели карантин, сообщает пресс-служба акимата Топара.

Диагноз подтвердился у трёх сельчан после убоя заболевшего бычка. Еще два человека находятся под наблюдением врачей с подозрением на сибирскую язву. Выявлено 30 контактных лиц - за ними тоже наблюдают. Один из заразившихся находится в реанимации.

На въезде в поселок установили пост для санобработки автомобилей. Второй въезд полностью закрыли. Передвижение жителей, однако, не ограничено.

Запрещен вывоз скота и молочной продукции, сообщает акимат области.

В поселке хотят объявить ЧС техногенного характера, проект документа появился на специальном сайте.

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