В Москве судят таджикистанцев, планировавших взорвать здание ФСБ на Лубянке

Здание ФСБ на Лубянке

CentralAsia (TJ) - Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к слушанию уголовного дела в отношении шестерых участников террористической ячейки, собиравшейся устроить взрыв в здании Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке. Пятеро из них являются гражданами Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе отметили, что на заседании 23 октября всем подсудимым для ознакомления было предоставлено обвинительное заключение на таджикском языке, а следующее заседание по делу назначено на 1 ноября.

Как рассказал «Фергане» источник, знакомый с расследованием дела, с марта по апрель 2022 года подсудимые создали свою ячейку под патронажем нескольких группировок, связанных с международной террористической организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Участники ячейки собирались приобрести глицерин и шайбы для создания поражающих элементов взрывного устройства. Роль смертника, как полагает следствие, отвели 23-летнему уроженцу Таджикистана Абдукоиру Тоирову. Основным требованием, которое они собирались озвучить после совершения теракта, «был вывод российских войск с территории Сирии».

В апреле 2022 года сотрудники ФСБ задержали шестерых участников террористического подполья в возрасте от 19 до 25 лет. Пятеро подсудимых — Манучехр и Раджабали Буриевы, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров — являются уроженцами Таджикистана. Шестой фигурант дела — Гаджимурад Гасаналиев — родился в российской республике Дагестан. На момент задержания они работали в Москве курьерами и разнорабочими на стройках, большинство из них закончило только среднюю школу.

В зависимости от роли и участия всем подсудимым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса РФ:

покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору;

обучение в целях осуществления террористической деятельности;

незаконное изготовление взрывчатых веществ;

организация террористического сообщества;

организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической;

содействие террористической деятельности.

Подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По словам адвокатов обвиняемых, в деле есть и седьмой фигурант, который полностью признал вину и заключил сделку о сотрудничестве со следствием. Его дело рассматривается судом отдельно от остальных.

Защита настаивает на том, что уголовное дело в отношении их доверителей политизировано, а сами преступления были спровоцированы сотрудниками российских спецслужб. Вместе с тем на стадии предварительного расследования пятеро фигурантов признали вину полностью или частично, один подсудимый вину не признает.

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