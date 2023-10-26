Спутниковые снимки Газы: В начале войны и сейчас
- Азия и мир, политика
- 17:28, 26 октября 2023
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Бейт-Ханун 21 октября 2023 года
CentralAsia (CA) - Американская компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые фото сектора Газа. По снимкам можно увидеть масштаб разрушений в секторе Газа в результате авиаударов Израиля, нанесенных после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.
На снимках города на севере Газы по состоянию на 10 октября, и спустя 11 дней (21 октября).
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